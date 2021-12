Kahemiljonise käibega nišiettevõtte edu valem. Kuidas Eesti ettevõte oma valdkonna tippu tõusis?

„Tollel ajal oli maailma turul selles vallas tegijaid laias laastus kaks,” märgib Degritteri tegevjuht Uku Püttsepp ettevõttele edu toonud toote saamisloost rääkides. Degritter loodi 2015. aastal Tartus. See kasvas välja osaühingust Counterphase, kus Taniel Põld, Kalver Sild ja Jaanus Kalde töötasid ventilatsioonisüsteemide helisummutuse kallal. Plaadipuhastusseadmete prototüüpimiseni jõuti, nagu tihti säärastel puhkudel, isiklikust vajadusest: Taniel Põld soovis oma plaadikogus olevaid vinüüle puhastada. Laisa ja targa inimesena ei viitsinud ta seda käsitsi teha ning hakkas uurima, mida turul saada on.