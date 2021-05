FOTOD JA VIDEO | Linnahalli lugu seitsmes vaatuses. Selle meepoti ümber on tiirelnud kirev seltskond. Meenuta, milline see seest välja näeb

Tallinna linnahall on olnud üks maamärke, mis on Tallinna erinevaid linnavalitsusi saatnud pikki aastaid. Alates Mõisast ja Paltsist kuni Savisaare ja Aasani välja. Küll on seda lammutada soovitud, siis antud välismaa miljardäri kätte. Kätt on pulsil hoidnud nii Tallinna Sadam kui ka Tallink. Kusjuures Tallinki sadama idee on peaaegu sama vana kui saaga ise.

Kes on soovinud seda ala endale saada? Milliseid kaikaid on neile kodaratesse visatud? Kelle idee oli kõige kosmilisem? Ärileht tegi ülevaate sellest, kes on selle meepoti juurde kogunenud ja siis pettuma pidanud. Lisaks võib loost leida ka vahvaid kaadreid linnahalli ajaloost.