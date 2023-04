Robotniidukid väikestes aedades

C-tähisega mudeleid saab juhtida nutitelefonist . C-mudelitele, näiteks iMOW RMI 442 PC-le mõeldud nutirakendus on tasuta ja puuduvad ka edaspidised lisatasud. Rakendus võimaldab iMOW-i hallata, jälgida ja muuta seadistusi mugavalt ning lihtsalt, mis annab paindlikkuse ja tegutsemisvabaduse. Rakendusega saab roboti mugavalt tööle suunata, töötamise lõpetada, muuta niiduplaani või näiteks vihma korral niitmise katkestada. Varguse korral saab nutirakendusest jälgida, kus robotniiduk parasjagu paikneb. Alati on olemas reaalajas ülevaade hooldusinfost, võimsusandmetest ja teistest olulistest robotniiduki funktsioonidest. iMOW-i äpi saab App-Store’i ja Google Play kaudu alla laadida. Peale selle on olemas liides hääljuhtimiseks. Isegi nutikodu rakendustesse integreerimine on võimalik.

Need väikesed robotniidukid niidavad muru täpselt nii, nagu neilt oodatakse. Nad teavad täpselt, kui palju kogu pinnast on niidetud ja kui palju tööd niiduplaanis veel ootel on. Vastavalt omaniku vajadusele koostatakse niiduplaan ehk niitmisajad saab ajaliselt paika panna ja siis ei sega robot oma niitmisega muude aiatööde tegemist.

Kui seni on arvatud, et robotniidukid on suurte aedade luksus ja väikeaednikud võiks oma muru käsitsi niita, siis tegelikult on STIHL-i tootevalikus ka need robotniidukid , mis mõeldud just väikestele murupindadele. Näiteks STIHL-i pesamuna iMOW RMI 422 suudab hoolikalt ja kiiresti niita kuni 500 m² murupinnad. Samas on nad programmeeritud ja loodud töötama täpselt samamoodi nagu suurtele pindadele mõeldud robotniidukid – kogu vajalik niitmistöö tehakse ära võimalikult lühikese ajaga, et saaksite oma niidetud ja täiuslikult hooldatud murupinda segamatult nautida!

STIHL-i iMOW-i robotit saab juhtida ka nutikellast. Selleks tuleb iMOW-i äpp ja nutikell omavahel siduda. Selleks sobivad nii Androidi kui ka Apple’i nutikellad ja nutitelefonid. Amazon Alexa nutikodu lahenduste kasutajatel on võimalus anda iMOW-i juhtimiseks ka häälkäsklusi.

Laadimisdokk on aku laadimiseks ja puhkamiseks. Kui iMOW-i robotniidukil on vihmaandur sisse lülitatud, siis saju korral pöördub ta dokki puhkama. Sageli arvatakse, et vihmaga niitmine on robotniiduki kasulik funktsioon, tegelikkuses ei soovitata vihmaga muru niita, sest see kahjustab muru. Kui roboti tööaeg on läbi, sõidab ta ise automaatselt laadimisdokki uut niidukorda ootama. Seal otsustab intelligentne laadimissüsteem, kas akut on vaja laadida kiiresti (kui on vaja tööd edasi teha) või aeglaselt, kui dokki sõitmisele järgneb puhkeperiood. See tähendab seda, et laadimine toimub alati optimaalse võimsusega, tagades sellega aku pika eluea.

Sügava mustriga veorattad võimaldavad iMOW-i robotniidukil kindlalt mööda aeda liikuda, seda ka tiheda ja paksu muruga kohtades, ebatasasel maastikul ja ka väiksematel küngastel (kuni 35% kaldega). Veorataste muster on isepuhastuv.

Nihkes kojusõitmise funktsioon säästab muru. Robotniiduk sõidab laadimisdokki alati tagasi mööda perimeetritraati. Vajaduse korral ja olenevalt perimeetritraadi paigaldusest on võimalik panna robot koju sõitma ka nihkes. See tähendab, et robot valib iga kord dokki sõites omale erineva jälje, mis asub 30–70 cm kaugusel traadist. Nii ei teki perimeetritraadile ühes jäljes sõitmisest triipe.

LCD-ekraan iMOW-i juhtpaneelil on intuitiivse tarkvara tõttu lihtsasti ja mugavasti kasutatav ning tänu eredale LCD-kuvarile saab seda kasutada ka otsese päikesevalguse käes. Juhtekraan on eestikeelse menüüga ja lihtsasti mõistetav, sedasi on kiire ja mugav robotniidukit ümber programmeerida ning vajalikke seadistusi teha.

Vabalt liikuv pealmine korpus on vedrudel ja toimib erinevate objektide vastu põrkamisel sensorina. Samuti saab pealmine korpus aru, kui seadet tõstetakse, jättes terad kohe seisma. Sedasi on tagatud ohutus ja robotniiduk on turvaline.

Täieliku turvalisuse tagab PIN-kood. PIN-koodiga kaitstud iMOW-i robotniidukit ei ole võimalik programmeerida, samuti ei saa muuta selle seadeid, ühendada seadet teise laadimisdokiga ega teha ühtegi muud toimingut. See muudab niiduki varastamise mõttetuks.

Multšniitmine on kauni muru saladus. Niitmisel lõigatakse murulibled puhtalt ja täpselt ning lõigatud muru laotatakse murualusele mullapinnasele tagasi, pakkudes sellega ideaalset looduslikku muruväetist. Roboti tera on purunemiskindel ja püsib kaua teravana. Igal tera käivitamisel pannakse see tööle eelmisele korrale vastupidises suunas, seega kulub tera mõlemalt poolt ühtlaselt. Tera on võimalik vahetada kodustes tingimustes ilma tööriistadeta.

