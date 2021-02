Kuidas pügada ja lõigata hekke?

Foto: Technical Work, Raino Poll

Hekid võib laias laastus jagada kahte rühma: leht- ja okaspuuhekid. Mõlemaid tuleb vaadelda ja nendega toimida pisut erinevalt. Hekkide pügamiseks on enam-vähem kaks sobivat aega, varakevadel enne hekitaimede kasvu algust ja suvel juulis-augustis. Hekitaimede puhul kehtib rusikareegel: mida varjutaluvam puu- või põõsaliik on, seda parem on see ka hekitaimena. Head hekitaimed ei tohiks moodustada rohkelt juurevõsusid, vastasel juhul kipub hekk laiali valguma ega täida talle pandud ülesannet hästi.