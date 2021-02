Kuidas teritada mootorsae ketti?

STIHL toodab kõik oma saeketid ise Šveitsis asuvas tehases. Kõik STIHL-i saeketid on testitud STIHL-i seadmetega ja mis kõige olulisem, eelvenitatud. Ehk uued ketid venivad esmasel kasutamisel minimaalselt või üldse mitte. Kuna STIHL toodab ise kõik kolm olulist mootorsae komponenti ehk mootorsaed , juhtplaadid ja saeketid, on tagatud nende komponentide omavaheline ideaalne sobivus.

Ketitüübid

Saekette liigitatakse tüüpidesse nende mõõtude järgi. Kõige tähtsam on muidugi ketisamm ehk lõikehammaste omavaheline kaugus tollides, sellest tulenevalt siis tüübid ¼, 3/8, 325 jms. Järgmine oluline omadus on saeketi juhtlüli paksus ehk ketisoon, mida märgitakse millimeetrites (1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm jne). Sellest sõltub ka saetee paksus, mida peenem kett, seda peenem saetee. Samas tuleb arvestada, et peen kett ei ole nii tugev kui jäme ehk suurte koormuste all läheb peenem kett lihtsalt pooleks. Viimasena keti lõikehamba tüüp, mis on siis kas näiteks ümara servaga (ka „kulp“), kandilise servaga, kõvasulamkattega vms.