Miks õppida TalTechis?

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll möönab, et Tehnikaülikooli on päris raske õppima pääseda – siin on Eesti kõige kõrgemad lävendid – ja õppimine nõuab pühendumist. „Eesmärk on, et ülikool ei jääks pooleli – lahinguväljale maha ei jääda!“ märgib Voll ja lisab, et preemiaks raske töö eest on TalTechi vilistlastel Eesti kõrgeim palk.

Need ei ole tühjad sõnad.

Õppekavad tudengitelt ja ettevõtjatelt

Kui valid TalTechi erialade hulgas endale sobivat, siis tea, et tehnikaülikooli iga õppeprogrammi taga on erialaga seotud inimestest koosnev programminõukogu, sh valdkonna ettevõtjad, kes tagavad, et ülikoolis õpetatav vastaks tööandjate vajadusele, ning üliõpilased, kes tagavad, et õppimine ise oleks põnev ja õpetamine atraktiivne. Tudengite tagasiside on oluline tööriist ka õppekavade arendamisel ja õppejõudude valimisel.

Kõrgem palk

Hästi läbimõeldud õppeprogrammide tulemusi pole vaja kaugelt otsida: Haridussilma andmeil teenis Tallinna Tehnikaülikooli lõpetaja 2020. aastal keskmiselt 2155 eurot kuus. Eesti keskmine kuupalk samal aastal oli 1796 eurot. Tähelepanuväärne on ka võrdlus teiste ülikoolide lõpetajate palkadega: TalTechi lõpetajate keskmine töötasu oli 2020. aastal 20% kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest. (Haridussilm, 2022)

Kaasaegne linnak

Kui rääkida õppimise mugavusest, siis pane tähele, et TalTech on ainus ülikool Eestis, kus on kompaktses kampuses koos kõik vajalik – aulast ühiselamuteni. TalTechi „leiutajatelinnakust“ leiab tipptasemel laborid ja kaasaegse raamatukogu, ettevõtluskeskuse ja tegusa tudengimaja, spordiklubi ja hulga söögikohti, huvi- ja kultuuriklubid ning pikniku- ja palliplatsid. Ülikoolilinnakus astutakse jõudsalt ka samme kliimanutikuse poole. Naaberlinnakuks on aga Tallinna Tehnopol, kus tegutseb ja kasvab enam kui 200 tehnoloogiaettevõtet. See kõik tähendab, et kui pealinna elurütm Sulle ei meeldi, võib sellest rahumeeli Mustamäe mändide all eemale hoida, samas on transpordiühendus kesklinnaga tihe ja tõhus.

Äge tudengielu