Tehnikaülikooli lõpetajad on palgatabeli tipus

Vaadeldes viimast viit aastat on tehnikaülikooli lõpetajate palgatase tööjõuturule sisenedes edestanud igal aastal teiste ülikoolide lõpetajaid, st tehnikaülikooli vilistlased on püsivalt palgatabeli tipus. Tähelepanuväärne on ka võrdlus teiste ülikoolide lõpetajate palkadega: TalTechi lõpetajate keskmine töötasu oli 2020. aastal 20% kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest.

Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles: „Meie lõpetajate kõrge palk on selge signaal ka tänastele noortele tulla õppima erialasid, mida on tööturul väga vaja ning mida hinnatakse kõrgelt. Kindlasti on meie edu saladuseks see, et õppekavade reformi käigus tegi TalTech kolm aastat tagasi julge otsuse sulgeda kõik õppeprogrammid, mille lõpetajate töötasu oli alla Eesti keskmise. Minu selge soovitus tänastele koolilõpetajatele on tulla tehnikaülikooli õppima, seda saab teha juba 1. jaanurist, mil algab vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli kõikidele õppekavadele..“