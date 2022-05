Andre Visse: minge õppima seda, mis südame kiiremini lööma paneb

Milliseid inimesi sinu sektor täna ja viie aasta pärast vajab?

Ennekõike vajame inimesi, kes on avatud uuendustele, õpihimulised, pühendunud, motiveeritud ja armastavad seda, mida nad teevad. Valime inimesi mitte niivõrd erialaste teadmiste, vaid ennekõike isikuomaduste ja kultuurilise sobivuse põhjal, kuna teadmised on õpetatavad, isikuomadusi muuta oluliselt keerulisem. Lisaks muutub meie eriala nii kiiresti ja dünaamiliselt, et koolis omandatavad hetkes relevantsed praktilised teadmised muutuvad üsna kiiresti kasututeks. Valides IT või telekommunikatsiooni eriala peab olema valmis ennast pidevalt täiendama – elukestev õpe DNAs.

Kui läheksid end täna täiendama, siis mida sa õppima asuksid? Millisel valdkonnal on perspektiivi?

Täiendan end pidevalt nii iseseisvalt kui ka töökoha pakutavate võimaluste ulatuses. Teemadest, millel on suur potentsiaal, tooksin välja tehisintellekti, masinõppe, andmeanalüüsi, suurandmed, asjade interneti. Need on kindlasti erialad, kus nõudlus heade spetsialistide järele niipea ei kao ning võimalused on piiritud, ka geograafilises mõttes.

Lisaks olen ma laiapõhjalise hariduse usku – kui läheksin ennast täna täiendama, siis ilmselt valiksin teise kõrghariduse tee ning mõne teise eriala, näiteks psühholoogia, tootedisain, ärijuhtimine. Usun, et tänapäeva dünaamilises maailmas peab inimesel olema palju erinevaid oskusi ja taustateadmisi – neid omavahel kombineerides sünnib maagia ja edu.