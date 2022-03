„See oli ehtne firma, mitte mingi idu või katsetus. Läbikukkumine ei olnud meie jaoks variant!” ütleb Purde.

Kuigi äsja üle miljardi dollari eest maha müüdud idufirma tiim uskus vankumatult oma ideesse, saatis neid algusaastatel ka tugev kriitika, ka investorite jutul käies. „Meid peeti ikka napakateks. Et kes vajab veel üht CRM-i, neid on juba tuhandeid! Aga meie jaoks oli see väga reaalse probleemi reaalne lahendamine.”

Ei ole just laialt teada, et Purde on kõik need kümme aastat – samal ajal oma elutööd üles ehitades – võidelnud ka agressiivse ajukasvajaga.