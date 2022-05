Kuidas saab lapsevanem aidata noorel teha eriala valikut?

Kas mõistad, millised on noore enda soovid, millised on sõprade või meedia, vanemate mõjutused? Sul on võimalus sellel teemal lapsega arutleda. Oluline on, et otsuse tegemiseks peab noor tundma iseennast, oma soove vajadusi ning töömaailma ja kõige selle najal saab teha informeeritud otsuse. Oma töökarjääri vundament peab olema tugev – ja edu toob see, kui noor rakendab oma tugevusi!

Siin saad sina teda aidata, tuues välja tugevusi, mida sina näed ning aidata noorel tugevused leida.