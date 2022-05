Viis põhjust, miks valida laia matemaatika eksam

Elu aastal 2100: kas robotid valitsevad maailma või sina valitsed roboteid? Maailm vajab tarku inimesi, kes oskavad tehnoloogiat luua ja arendada, sellega suhelda ja seda taltsutada. Maailm vajab inimesi, kes tunnevad põhjalikult füüsikareegleid ja oskavad nendega arvestada nii tehismaailma juhtides kui ka loodusressursse otsides. Füüsikareegleid saab kirja panna ja mõista ainult matemaatika abil. Ühtlasi on kindel, et reaal- ja tehnoloogiaerialad sind tööta ei jäta.

Kitsas matemaatika näitab, kuidas matemaatikat elus kasutada, kuid lai matemaatika aitab ka leida vastuseid küsimusele „miks?“ ja näitab kätte seosed asjade, ainete ja nähtuste vahel. See tähendab, et laia matemaatika tundjail on palju huvitavam elu, sest nad näevad süsteeme läbi. Ja me ei räägi ainult mehaanilistest ja elektroonilistest süsteemidest, vaid ka looduses ja ühiskonnas olevatest.

Isegi kui täna tundub, et ülikool või tehnoloogia-alad pole sinu jaoks ja pigem tahaks võtta aeg maha ja filosofeerida, võib mõne aasta pärast tulla suur soov seda maailma lähemalt tundma õppida. Kõikide reaalteaduste õppimise eeltingimuseks on hästi sooritatud laia matemaatika riigieksam. Inimesi, kes on alustanud „pehmetest“ erialadest ja suundunud hiljem reaalvaldkonda, on rohkem kui küll. Tee see endale võimalikuks! Riigieksami tulemus ei aegu.