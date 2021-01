FOTOD | Balti jaama perroonidel, mida tavaliselt täidavad sel ajal tuhanded Vene turistid, vaatab vastu tühjus

„Tavapäraselt on aastavahetuse paiku Venemaa ja Eesti vahel käigus pikemad rongikoosseisud, millele lisaks saabuvad ka erirongid,” rääkis Go Raili juht Alar Pinsel. Viimastel aastatel oli aastavahetuseks siia aega veetma sõitvate Vene turistide arv pidevas kasvutrendis.

„Tänavu jääb aastavahetuse erirongidega Eestisse saabumata suurusjärgus 7000 turisti, seda siis lisaks tavapärastele reisijate arvule,” sõnas Pinsel. Kuigi aasta numbrid ei ole veel koos, võib Go Rail öelda, et kahjum ulatub sel aastal reisijateveo tegevusega seoses sadadesse tuhandetesse eurodesse. Tallinn-Peterburi-Moskva rongiliini seiskumisega kannatavad kahju ka mitmed teised ettevõtted, näiteks kes on seotud veeremipargi remondi ja hooldusega.

Kui nendelt Balti jaama perroonidelt, mille tavaliselt täitsid 29. ja 30. detsembri erirongid tuhandete Vene turistidega, vaatab vastu tühjus, mida aitavad siiski täita oranžid Elroni rongid, mis tagavad koroonapandeemiale vaatamata siseriikliku rongiliikluse, siis veelgi nukram on olukord Go Raili depoos, kus senised Moskva rongi vedurid ja vagunid täiesti kasutult seisavad ja olukorra möödumist ootavad.

„Rahanumbritest suurem kahju on aga oma valdkonna spetsialistidest, kes on seoses antud olukorraga oma töö kaotanud. Samas oleme ka püüdnud säilitada niipalju töökohti, kui vähegi võimalik, leides inimestele rakendust mõnel teisel alal, sest usume siiski olukorra normaliseerumisse ja rongiühenduse taastumisse uuel aastal,” sõnas Go Raili juht.

Seda, et varasemalt on Eestisse aastavahetust veetma tulevate Vene turistide hulk olnud suur, tõestab näiteks see 2018. aasta 29. detsembrist pärinev galerii.