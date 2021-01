VÄRSKED NUMBRID | Kolmanda samba omanike arv on detsembrikuuga ulmeliselt kasvanud

Pensionikeskuse värskete andmete põhjal küündib kolmanda samba pensionikontode arv täna keskpäeva seisuga Eestis 152 191-ni. Viimane aasta on kolmanda samba kontode arvu enam kui kahekordistanud, kuivõrd aasta jooksul on täna keskpäeva seisuga tulnud juurde 77 654 pensionikontot.

Iseäranis suur kasv on toimunud uuest aastast jõustuva pensionireformi mõjul just viimasel kuul. Kui novembris loodi 12 096 uut kolmanda samba kontot, siis detsembrikuus on avatud täna keskpäeva seisuga 56 616 kolmanda samba pensionikontot.

Samal ajal on vahetult enne aasta lõppu vähenenud teise pensionisambaga liitunute arv. Kui novembris loodi Eestis 1899 uut teise samba pensionikontot, siis detsembrikuus on täna keskpäeva seisuga loodud vaid 592 uut kontot. Samas on sel aastal kokku loodud 18 114 teise samba pensionikontot.

Kuigi üldiselt võib pensionikontode arvu võrdsustada konkreetse pensionisambaga liitunud inimeste arvuga, võib juhtuda, et mõnel inimesel on mitu pensionikontot ühes sambas. Kokku on Eestis teise samba pensionikontosid 766 601. Sisuliselt võib öelda, et kolmel inimesel viiest on teine pensionisammas Eestis olemas, kolmas pensionisammas aga ühel inimesel üheksast.

Kuigi soodsamatel tingimustel kolmanda samba pensionikonto loomine läks eile sisuliselt lukku, võib veel ka täna Pensionikeskusele tehtud sissemaksete korral kolmanda samba loomine jääda selle aasta arvestusse, kirjutas eile Delfi Kasulik.

Mida tasub kolmanda samba kohta teada? Selleks, et endale kolmas pensionisammas registeerida, tuleb esitada nii avaldus selle avamiseks kui ka teha esimene sissemakse ehk soetada esimesed fondiosakud.

Praegu on suur huvi kolmanda samba registreerimise vastu 2021. aastast jõustuva pensionireformi tõttu, mis lisaks teise pensionisamba vabatahtlikuks muutumisele muudab ka kolmandast sambast raha väljavõtmise korda.

Kõik, kes sõlmivad kolmanda pensionisamba lepingu ja teevad esimese sissemakse hiljemalt 28. või 29. detsembril, saavad hakata alates 55. eluaastast sambast raha välja võtma soodustingimustel ehk makstes sellelt 20% asemel 10% tulumaksu.

Kõigile neile, kes sõlmivad kolmanda samba lepingu, kuid teevad esimese sissemakse pärast 29. detsembrit, hakkab aga kehtima uus regulatsioon, mille järgi saab kolmandast sambast soodustingimustel ehk 10%-lise tulumaksuga raha välja võtta viis aastat enne pensioniiga, mis praegu on 60 eluaastat, kuid tulevikus tõenäoliselt kasvab veelgi.

Ehk sel aastal kolmanda sambaga liitunud saavad raha varem soodsama tulumaksu protsendiga kasutama hakata.

Muidugi need, kes hakkavad kolmandasse sambasse kogunenud raha kasutama alles pensionieas ja regulaarsete pensionimaksetena, ei pea üldse tulumaksu maksma.