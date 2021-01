VIDEO | Eesti ettevõte tuli välja huvitava kodupakiautomaadi lahendusega

Ligi 14 aastat tagasi asutatud Terastiim OÜ esindaja Raul Vane sõnul teeb sellise lift-tüüpi pakiposti ainulaadseks selle tehnoloogia, sest pakiposti tehniline lahendus võimaldab vastu võtta nii tava- kui ka toidupakke. Vähe oluline pole ka asjaolu, et saadetised on kaitstud ilmastiku, kõrvaliste pilkude ja pikanäpumeeste eest.

“Viimasel ajal üha suuremat populaarsust koguv kaupade ja toidu kojutellimise teenus on päevavalgele toonud ka hulga kitsaskohti. Alustades sellest, et üldkasutatavad pakiautomaadid on tihtipeale ülekoormatud, mis omakorda raskendab kullerteenust pakkuvate ettevõttete operatiivset tööd. Samuti on suureks miinuseks, et tihtipeale on tellija sunnitud muutma oma päevaplaane ja sõltuma kulleri saabumisajast,” rääkis Vane.