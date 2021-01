Virtuaalse elektrijaama edasiarendus: Eesti Energia tahab ühendada kontorihooned energiasüsteemi osaks

Testitav uudne lahendus võimaldaks need seadmed ühendada Eesti Energia virtuaalse elektrijaama abil energiasüsteemi osaks ja juhtida neid lähtuvalt Eesti energiasüsteemi hetkevajadustest nii, et kokkuvõttes väheneb küttele ja ventilatsioonile kuluv raha siseõhukvaliteedilt järele andmata.

„Kõige rohelisem energia on see, mis on jäänud tootmata. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks ehk selleks, et tuba oleks soe ja tuled põleksid, tuleb maksimaalselt ära kasutada meie käsutusse orgaaniliselt lisanduvad nutikad seadmed või lisada olemasolevatele nutikust. See on kahtlemata odavam, kui ehitada miljoneid eurosid maksvaid reservseadmeid,“ rääkis Eesti Energia äriarendusjuht Alex Kaska.