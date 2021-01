VIDEO ja FOTOD | Sõnajalgade tuulik püstitas uue efektiivsusrekordi

Salme tuuleparki haldava Eesti Elektri juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul aitasid rekordilise tulemuseni jõuda ühelt poolt head tuuleolud, aga teisalt ka tuuliku väga kõrge töökorrasoleku näitaja.

“Alates tuuliku käivitamisest seitse aastat tagasi on Eleoni tehnoloogia töökindlus olnud 99%. Häid tuuleolusid esineb ikka, aga kui sul pole parimat tehnoloogiat, jäävad maismaa tuulikud tiksuma kuhugi 25-30% efektiivsuse juurde. Eleoni tehnoloogia on siin läbi aastate tõestanud, et suudab oma efektiivsuses isegi maismaal olles võistelda meretuulikutega,” rääkis Sõnajalg.

Saavutas üle 50%-lise efektiivsuse pühapäeva õhtul

Eleoni tuulik jõudis 2020. aasta tootmisnäitajaga üle 50% piiri oma nominaalsest võimsusest pühapäeva õhtul kell 21:28. See tähendab, et 3000 kW tuulik on alates 1. jaanuarist 2020 tootnud nii palju rohelist elektrit nagu 1500 kW võimsusega tuulik tootnuks aasta algusest ööpäevaringselt kogu aeg täisvõimsusel töötades ilma ühegi tõrke ja ilma ühegi tuulevaikse päevata.

Eleoni tuuliku selle aasta toodangust piisab, et varustada 4400 keskmist kodumajapidamist, hoides seejuures ära 15 550 tonni CO2 õhkupaiskumist. Need on Eleoni kinnitusel Eestis ühe tuuliku kohta pretsedenditult kõrgeimad näitajad. “Sellise verstapostini jõudmine oli Eleoni inseneridele tõeline jõulukingitus,” rõhutas Sõnajalg.

2019. aastal ulatus Eleoni tuuliku kasutegur 45,34 protsendini, mida peetakse isegi meretuuleparkide puhul väga heaks näitajaks, maismaa tuulikutest rääkimata. Üle 45% kasuteguriga maismaatuulikud suudavad kasumlikult elektrit toota ilma taastuvenergia toetuseta.

Eleoni tuuliku generaatori suurem efektiivsus tuleneb erilisest gondli patenteeritud lahendusest, kus otseveoga püsimagnet-generaator on nn ujuvalt kinnitatud seda ümbritseva torukujulise raami sisse ainult ühest kohast: massikeskmest, millest ühel pool on tiivik ja teisel pool generaator.