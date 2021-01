Eksperdi hävitav hinnang Elisa „Huawei-kuludele”: summad on räigelt blufitud

Veebruaris kirjutasime, et Hiina tehnoloogiagigant Huawei palkas endale appi lobitööd tegema alles hiljuti ministriametis olnud Janek Mäggi, Marko Pomerantsi ja Andres Anvelti PR-firma Powerhouse.

Kuna Eestis ei ole lobitöö siiani kuidagi reguleeritud, said eelkõige Pomerants ja Mäggi Hiina ettevõttele kerge vaevaga valitsusliikmete uksi avada.Pomerants osales isegi oma koduerakonna Isamaa parlamendifraktsiooni koosolekul, kus välisluureamet tutvustas saadikutele salajast infot, miks Huaweid rahvusvaheliselt küberturbe ohuks peetakse.

Huawei eesmärk oli takistada määruse vastuvõtmist, mis keelaks selle Hiina gigandi tehnoloogia kasutamise uutes 5G andmesidevõrkudes. Kirjutasime juba toonases loos, et „tegelikult pidanuks Eestis juba praegu olema vastu võetud valitsuse määrus, mis sisuliselt keelaks 5G võrkudes Huawei tehnoloogia kasutamise" ja et bürokraatiasse takerdumise tõttu võib „selle vastuvõtmiseni kuluda veel nädalaid". See oli võimalus just Huaweile, et oma lobitööga sihile jõuda.