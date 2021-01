Euroopa Liit ostab 100 miljonit doosi Pfizeri koroonavaktsiini lisaks

„Me otsustasime tellida veel 100 miljonit doosi BioNTechi/Pfizeri vaktsiini, mida juba kasutatakse elanike vaktsineerimiseks kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides,” põhjendas von der Leyen sammu Twitteri vahendusel, kirjutab Reuters . „Sellega on meil kokku 300 miljonit doosi vaktsiini, mida on hinnatud ohutuks ja efektiivseks,” lisas Euroopa Komisjoni president.

Otsus on tingitud sellest, et mitmed ravimitootjad, kellega Euroopa Liit on teinud vaktsiinide eelostulepingu, on teada andnud, et nende vaktsiinide kliiniliste uuringutega läheb plaanitust kauem. Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin oli esimene koroonavaktsiin, mis on lääne ravimiametitelt saanud kasutusloa, sealhulgas ka Suurbritannialt ja USA-lt.