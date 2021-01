Maksuameti uue juhi palk jääb küll alla Kaido Padari töötasule, kuid ületab presidendi ja peaministri oma

Rahandusministeerium andis poolteist nädalat tagasi teada , et septembri keskpaigast juhita olnud maksu- ja tolliamet saab pärast mitu kuud kestnud valikuprotsessi 4. jaanuarist uue juhi. Selleks saab pikalt suurimat kodumaist kasiinoäri Olympic Entertainment Groupi juhtinud Madis Jääger. Rahandusministeerium on avaldanud ka tema palganumbri, milleks hakkab olema 6900 eurot kuus.

See on 400 eurot kõrgem, kui oli tema eelkäija Valdur Laidi kuutasu, mis riigiametnike 2019. aasta palgaandmete järgi oli 6500 eurot kuus. Samas küündis Laidi avalikust sektorist saadud teenistus 2019. aastal koos lisatasudega kokku 91 772,37 euroni, andes tema keskmiseks kuusissetulekuks 7647,7 eurot.

Samas on see mõnesaja euro võrra kõrgem kui peaministri ja presidendi oma, mis selle aasta 1. aprillist kerkis varasema 6168 euro pealt 6661 euroni kuus, ning oluliselt kõrgem riigikogu liikme palgast, mis on praegu 4330,15 eurot. Küll aga tähendab maksu- ja tolliameti juhi kohale asumine kindlasti väga suurt, lausa mitmekordset langust Jäägeri sissetulekutes võrreldes ajaga, mil ta juhtis Olympic kasiinot.