Läti keelustab uuest aastast omavalitsuste ajalehed

Läti seim lõpetas uuest aastast selliste ajalehtede ilmumise ära ning need tuleb äriregistrist kustutada. "Neid nimetatakse küll teabematerjalideks, kuid me ju näeme, et need on päris ajalehed," ütles Läti seimi inimõiguste ja ühiskonna asjade komisjoni esimees Artuss Kaiminš.