Kolmandasse sambasse pandi detsembris 13 miljonit, kogu aasta peale 44 miljonit eurot

Kuna uuest aastast muutuva regulatsiooni tõttu on just detsembrikuus kolmanda samba loomine nii iseendale kui lastele tuurid üles võtnud, siis on üsna loogiline, et kolmandik sel aastal kolmandasse sambasse suunatud vahenditest tuli just aasta viimase kuu arvelt. Eelmise aastaga võrreldes on kasv samasse suurusjärku jäänud.