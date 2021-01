Suurima ehmatuse osaliseks said dividendinvestorid, kes on harjunud dividendi või muude kapitali väljamaksete kujul stabiilse rahavooga. Dividendi maksnud ettevõtteid oli mullu imevähe. Mis tuletas meelde, et ettevõtete käekäigu ehk kasumi teenimise, rahavoo tekitamise ja dividendi väljamaksete vahel on seos. Börsiettevõtete tuumikomanike ja juhtide otsus ebaselgetes oludes dividendi mitte maksta on mõistetav.