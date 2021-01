Ettevõtjad ahastuses: abi on endiselt paljudele kättesaamatu, taotluste kiiruse peale esitamine on alandav

„Meenutame, et kriis turismisektoris kestab alates märtsist, kriisiabi aga sektorile on napp, hilinenud ning paljudele ettevõtjatele üldse kättesaamatu. Käive kahe laine vahel ei ole taastunud ja sektorile on taas kehtestatud ranged piirangud. Ettevõtjad on niigi suures stressis, kui mitte öelda ahastuses, ja sellises olukorras peavad nad tegema võidujooksu kriisi mõju leevendavale toetusele, mille eelarve on ebaproportsionaalselt väike. Võidavad mitte parimad ideed, vaid nobedamad näpud," märkis EVEA asepresident Marina Kaas.