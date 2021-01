Valitsus pole suutnud oktoobrist saati otsustada, kas Kredexi kriisilaenude jagamine jätkub, ootel on 400 miljonit eurot

Kredexi juht Ivo Kuldmäe selgitas Ärilehele, et menetluse peatamise põhjuseks on Euroopa Komisjoni raammäärus, millega pikendati võimalust kriisirahade jagada veel järgmise aasta keskpaigani. See otsus tehti Brüsselis 13. oktoobril ning selle pidanuks kinnitama ka omalt poolt Eesti valitsus. Siin seda aga teha suudetud pole. Kuldmäe sõnul oli tänavu kevadise otsusega Kredexil laenude ja käendustena jagada kriisimeetmetena ca 800 miljonit eurot, millest pool on välja antud. Nüüd oodataksegi teise poole ehk ligi 400 miljoni euro kasutamiseks luba - otsus seisab juba mitu kuud valitsuse taga.

"Eks neil on piirangutega palju tegemist, eilegi teatati veel abimeetmetest jne. Meie esitasime omalt poolt taotluse kui asi päevakorda tõusis ja nüüd peame lihtsalt ootama. Veel eilegi lootsime, et ehk tuleb valitsuse istungilt otsus, aga selleni ei jõutud," nentis Kuldmäe.

Ta tõdes, et praegu võib olla "torus" kümmekond ettevõtet, kelle taotlused peatatakse. Ta kinnitas ka, et üks neist on näiteks Cleveron, kes pole saanud ei positiivset hinnangut valitsuselt laenutaotluse läbivaatamiseks ja seega pole saanud ka Kredex tega abikõlbulikkuse otsust. Meenutuseks - kui Cleveroni juht Arno Kütt eelmisel nädalal tõstatas teema, et nende taotlus on justkui külmutatud, põhjendas Kredex seda lihtsalt kommunikatsioonihäirega.