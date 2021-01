AS Ristart on valmis majutussektori avanemiseks pärast koroonakriisi

Kallimat ja individuaalsemat teenust pakkuvates kõrgema järgu hotellides kasutatakse jätkuvalt ühekordseid pakendeid. Loomulikult on see kallim ka kliendile, sest maksta tuleb nii ühekordsete toodete valmistamise kui ka tekkiva prügi hävitamise eest. Samas täidab logoga väikepakendis toode korraga mitut eesmärki: lisaks praktilisele poolele on see hea võimalus ettevõtte reklaamimiseks. Seebi, hambaharja või tikandiga sussid võtab hotellikülaline meeleldi endaga kaasa.

Kuna keskkonna säästmine on väga oluline, otsivad ka hotellid pidevalt uusi loodussõbralikumaid lahendusi. Majutusasutustes tekkiva prügi hulk on suur just väikepakendite ja ühekordsete toodete tõttu. Hea võimalus jäätmekoguste vähendamiseks on väikeste tuubide ja pudelite asendamine suuremate seebi- ja šampoonidosaatoritega.

Ristardi hea koostööpartner Saksamaal, ADA International Cosmetics, on selliste maailmakuulsate luksussarjade nagu Bvlgari, Bogner, Elemis, Chopard ja Hermes, lepinguline esindaja. Ettevõte kuulub hotellikosmeetika tootjate tippude hulka maailmas. Lisaks nendele tuntud nimedele on Ristardi kaubavalikus ka mitmed ökomärgistega kosmeetika tootesarjad.

“28 aastat tagasi, mil Tallinnas oli vaid kuus suuremat hotelli ja mõni laevaliin, alustasime esimesena hotellide varustamist ning püsime siiani tipus,” räägib AS-i Ristart tegevjuht Kaja Aarma. “Täna on meil kaks suurepärase tootevalikuga veebipoodi ja tuhandeid kliente nii kodu- kui ka välismaal. Pakume laia kaubavalikut hotellidele, aga ka palju muud igas majapidamises vajalikku. Klientide nõuded ja ootused on erinevad: nii nagu külalistemaja Rõuge Ürgorus ei sobitu Viru väljakule ega kõrghoone rabajärve äärde, on ka hotellides kasutatavate toodetega. Metsamajakeses ööbides ei eeldata luksusteenust, küll aga nelja- ja viietärnihotellis. Meie jaoks on oluline, et tootevalikust leiaks endale vajaliku nii viietärnihotell kui ka külaliskorteri omanik, valida võib luksusliku kosmeetikasarja ning soodsama hinnaga toodete vahel,” lisab Aarma.

Kõrgema kvaliteedi- ja hinnaklassi toodetest on Ristardi kaubavalikus olulisel kohal naturaalsest siidist sisuga tekid ja padjad. Paljud mäletavad lapsepõlvest vanaema läikiva atlassiidiga jäika ja rasket vatitekki. Mulberry looduslikust siidist tekid on seevastu mõnusalt kohevad ja pehmed ning imekerged. Kuna siid on hästi hingav ja nahasõbralik ning looduslik siidikiud on ebasobiv keskkond bakteritele ja tolmulestadele, sobivad need tooted suurepäraselt ka allergikutele.

Üha enam inimesi kannatab tänapäeval erinevate allergiate all. Seda probleemi on oluline arvestada ka hotellitoodete valikul. Ühed peamised allergeenid on sünteetilised lõhnaained. “DermaCare kehahooldussari, mis sündis meie Saksa partneri koostöös kosmeetikafirmadega, on välja töötatud just tundliku ja allergilisusele kalduva naha jaoks. Hetkel on see teadaolevalt ainus ECARF kvaliteedimärki omav hotellikosmeetika sari,” tutvustab Aarma.

Kui teadmisi napib, võib ka sellise lihtsa asja nagu hotelli voodipesu ostmine olla keerukas ja minna kulukaks. Kodus peseb perenaine voodipesu keskmiselt 10x aastas, aga hotellitekstiili puhul on pesukordade arv ~100x aastas, seega peab see olema kordades vastupidavam. Kvaliteetse hotellipesu valmistamiseks kasutatakse vastupidavamaid materjale ja sellest ka kallim hind. Kui algselt selle pealt kokku hoida, võib juhtuda, et kliendi külje all lina lihtsalt käriseb. Siis tuleb lisaks ebameeldivustele ikka teha plaanitust palju suuremaid kulutusi.

Meie toodetest väärivad veel esiletõstmist kvaliteetsed Šveitsis toodetud juukseföönid ja Saksa firma Aliseo 10-aastase garantiiga vannitoatooted – meigipeeglid, prügikastid, käterätihoidikud, nagid. Need ei roosteta, seinakinnitused ei logise, kroomitud välisviimistlusega pinnad on ka pärast mitmeaastast kasutamist korrektse välimusega.

Mõeldes klientide ootustele töötas Ristart välja loodussõbralike ECO-Friendly lisandite sarja. Selle sarja toodetes on osaliselt plasti asemel kasutatud pressitud bambuspulbrit ja maisitärklist. Tootepakendid on valmistatud kivipaberist ja trükitud sojatindiga. Kivipaber toodetakse kaltsiumkarbonaadipulbrist, mis on mittetoksiline, taaskasutatav ja fotolagunev. Tootmisel ei kasutata puitu, tselluloosi, pleegitajat ega heitvett – see aitab säästa energiat ja vähendada CO2 heitkoguseid.

Zippo ei tooda ainult tulemasinaid

Kuulus Ameerika kaubamärk Zippo sündis 1932. aastal ning on tänapäevani kvaliteetse ja pikaealise toote võrdkuju, mis kollektsionääride silmis lausa kultuseseme väärtusega. “90ndatel sai Eesti keskmise kuupalga eest osta kaks Zippo tulemasinat. See tundus esialgu nii USA partnerile kui meile päris ulmeline, aga müüginumbrid hakkasid järjekindlalt kasvama,” meenutab Aarma möödunud aegu. “Ristart on tänaseni Zippo hea partner ja ametlik esindaja Eestis. Meie arvestuse järgi peaks nüüdseks olema iga eestlase kodus vähemalt neli Zippo tulemasinat. Zippo tulemasina eluaegne tasuta garantii on maailmas ainulaadne. Nende kuulus slogan — It works or we fix it free! — vastab tõele. Vanim Zippo tulemasin, mille meie oleme töökorda teinud, on aastast 1939,” jagab tegevjuht toodet kiites kogemust.

Uudse tootena saab Zippo bensiinitulemasinale osta kas gaasiga töötava või elektrooniliselt laetava tulemasina sisu. Lisaks on mitmeid tooteid, millest on kuulnud ainult Zippo tõelised fännid nagu näiteks Zippo päikeseprillid, küünlasüütajad ja kätesoojendid. Värskelt ilmusid turule täiesti uued tooted: Zippo laetavad kätesoojendid, mis töötavad ka akupangana. See abivahend sobib ideaalselt meie kliimasse.

Professionaalne nõustamine on kõne ja e-kirja kaugusel

Ristarti ja Zippo toodete tellimiseks on mitmeid võimalusi: mõned kliendid peavad mugavaks veebipoeteenust, teised armastavad suhelda telefoni või e-posti teel. Suures tootevalikus pole lihtne orienteeruda ja ettevõtte asjatundlikud esindajad aitavad alati parima valiku tegemisel.

“Patareide puhul teab mõnikord klient ainult, et vaja on tavalist ümmargust patareid. Patareisid on üle 150 erineva liigi, enamik neist ümmargused. Lisaks veel akud ehk laetavad patareid. Aastaid tagasi oli juhus, kus üks kaupmees oli mitu pakki akusid prügikasti visanud ja loomulikult ka nördinud, et nii kallid patareid üldse ei tööta. Suuruselt ja kujult ongi akud ja patareid sarnased, aga oluline on teada, et akusid saab korduvalt laadida ja uuesti kasutada. Nad on ka palju loodussõbralikumad, kui ühekordsed patareid, mis peale tühjaks saamist kohe prügisse visatakse,” selgitab Aarma.

Tulevikus saab ainult paremaks minna

Praegu on kogu maailma hotellimajanduses rasked ajad ja lootus ellu jääda on nendel, keda ettenägelikult ja targalt toetatakse. Ennustamiseks pole vaja selgeltnägija võimeid: reisimine ja sellega seotud majandussektor taastub niipea, kui vähegi võimalik. Inimesed on harjunud reisima ja tänu vahepealsetele piirangutele lahvatab uus reisikihk laviinina. Siis on edukad need hotellid, reisifirmad, restoranid, kes suudavad kohe startida.

“Meie põhikapitaliks on ligi kolme aastakümnega kogutud väärtuslik teadmistepagas ja tahame praeguse keerulise aja üle elada nii, et oleme oma kogemustega olemas ka siis, kui hotellimajandus jälle jalule tõuseb,” lubab Kaja Aarma.

