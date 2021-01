Finantsinspektsioon väljastas Funderbeamile investeerimisühingu tegevusloa

Funderbeam säilitab tegevusloa Ühendkuningriigis, mille alusel teenindati varasemalt lisaks Ühendkuningriigile kliente üle Euroopa Liidu. Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda tegutsevaid ettevõtteid ja investoreid teenindab Funderbeam edaspidi Funderbeam Markets Ltd (Ühendkuningriik) või Funderbeam Markets Pte Ltd (Singapur) juriidiliste kehade kaudu.

Funderbeami asutaja ja juhi Kaidi Ruusalepa sõnul on Eesti EEA litsentsi valikuna ennast seni õigustanud. „Suurem osa Funderbeami praegusest ärist toimub Euroopa Majanduspiirkonnas. Vajasime sobivat tegevusluba jätkamaks klientide teenindamist selles regioonis pärast Brexiti üleminekuperioodi lõppemist.

Pärast erinevate riikide regulatiivsete keskkondade analüüsi, otsustasime taotleda luba Eestist, mis on üle maailma tuntud oma innovatiivse ja digitaalse meelelaadi poolest. Soovin tunnustada Finantsinspektsiooni professionaalse menetluse eest. Tegu oli väga konstruktiivse, avatud ja tõhusa dialoogiga, mis kinnitas Eesti kui progressiivse digitaalse ühiskonna mainet," rääkis ta.

Funderbeam teenindab investoreid 134 riigist üle maailma ja ettevõtteid Euroopast ja Aasiast. Funderbeami järelturul on kaubeldud enam kui 8 miljoni dollari väärtuses investeeringutega ja novembris ületasid kuised järelturu kauplemismahud juba 1 miljoni euro. Funderbeami järelturg on unikaalne oma 24/7/365 teenuse poolest, pakkudes arveldust 10 minutiga. Järelturul saavad investorid jälgida turu infot ja tehinguid reaalajas, suhelda ettevõtetega ja teiste investoritega üle maailma ning jälgida oma portfelli. Funderbeam Venture Index, mis kajastab järelturul kaubeldavaid investeeringuid, on kasvanud 1 300 punktilt 1 884 punktile ehk ligikaudu 45% viimase kuue kuu jooksul.