Terminaatori kontsert tõi Tallinna lokaalile terviseameti trahvi kaela

Urban Bari juhataja Kristi Punnissoni hinnangul on see trahv neile õppetunniks, et tegelikult polegi võimalik riiklikult kehtestatud reegleid täita. "Me esitasime terviseametile ka omapoolse selgituse, aga ju seda pole arvesse võetud. Me tegime ürituse parimal võimalikul moel, kuidas üldse andis seda toonaste piirangute olukorras korraldada. Kõik pidid olema maskiga, kõiki teavitati hajutamisest – seda tegime mina ja lavalt ka Jaagup Kreem," rääkis Punnisson. Ta selgitas, et kui üritus kestis viis tundi, siis tõesti lõpus inimesed läksid lava ette tantsima, et näidata ka artistile head emotsiooni. Niisamuti oli baari juhataja sõnul üritusele lastud inimesi täpselt nii palju, kui seal oli istekohti, seega tegelikult polnud mingit ülerahvastatust.