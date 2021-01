TABEL | Maailma börsidele tõi koroona keerulise aasta. Mitmendal kohal on Eesti?

Et valitsused ja keskpangad tegutsesid olukorra leevendamisel, hakkasid börsid tõusma. Loodeti, et ravimitootjad suudavad koroonaviiruse vastu luua vaktsiini. See andis aktsiaturgudele tuge ning aasta lõpuks jõutigi ravimiteni ja väikeses ulatuses nende vajajateni toimetamiseni.