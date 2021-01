Rikas tehnoloogiaettevõtja asub enda arendatavasse saaremaailma elama

Ellison arendab seda ideed edasi. Koroonapandeemia alguses, kui paljud saare ärid suleti, teatas Ellison, et maksab tema Lanai ärides töötavatele inimestele kogu palga ja muud hüvitised. Ta on saare 3200 elanikust enamusele tööandjaks.

Miljardärile kuulub kolmandik saarel asuvatest majadest, suurim toiduainete kauplus ja kord kuus ilmuv ajaleht. Ellisoni oma on ka veekompanii, surnuaed ning ta peab läbirääkimisi elektrivõrgu ostmiseks. Linnas asuv ujula, kino, kaks golfiväljakut ja kolm hotelli on samuti tema omad.

Saarel on vähe ärisid, mis pole Ellisoni omad. Nendeks on bensiinijaam, kaks panka, üks hoiu-laenuühistu, rendiautofirma ja üks kohvik.

Saare kasvu on aastaid piiranud magevee puudus, mis ei võimalda suuremat elanikkonda. Ellison ehitab moodsa merevee mageveeks töötlemise tehase. Ellison unistab, et saare elanike arv kasvaks 6000-ni, kirjutab Celebrity Net Worth. Räägitakse, et saare tulevik on jätkusuutlikul tiikides kalakasvatusel.