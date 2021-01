VIDEO | Luminor valas uue aasta tervituseks ja heategevuseks 60kg õnnetina

Luminori turundustiimi loominguline juht Silja Aav tõdes, et viimane aasta on olnud mitmel moel keeruline ja pannud inimesi asju nägema uues valguses. „Pangad on tuntud majandusprognooside koostamise poolest. Seepärast otsustasime sel korral teha midagi erilist ja prognoosida ka õnne. Ja mitte tavalist õnne, vaid suurimat õnne. Nagu Baltimaade inimesed on tõestanud, suudavad väikeriigid koos suuri asju korda saata," selgitas Aav.