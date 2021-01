Läbi raskuste tähtede poole. Eesti kellatootja keeruline aasta. Investeeringute tegemise järel tekkis neil kaks suurt probleemi

Märtsi keskel, kui koroonaviirus oli valusalt Eesti majandust tabanud, tekkis reaalne oht, et suurde hätta jääb kodumaine kellatootja AEGAON. Nad kirjutasid siis oma Facebooki lehel:

„Kaheksa aastaga üles ehitatud ettevõtte tulevik on hetkeseisuga lahtine, kuid teeme kõik endast oleneva, et antud tingimustes ellu jääda." Nende sõnum oli toona emotsionaalne, kuid ka lootusrikas, sest nende sõnum on ikka olnud „Ärge kiirustage, võtke rahulikult, aega on." Kuidas aga kulges nende aasta edasi? Ärileht uuris ja sai teada.

AEGAONi juhatuse liige Kristjan Rabi ütleb alustuseks, et AEGAON-I aasta oli sama väljakutsuv ja katsumuste rohke nagu paljudel teistel. Viiruse kevadine ajastus poleks saanud olla halvem, kuna nad olid äsja teinud julgeid ja olulisi investeeringuid. Kohe peale seda olid aga müük, turistid ja igasugune liikumine nagu noaga läbi lõigatud.

„Nägime oma trumbina seda, et oleme väike ja paindlik ettevõte ning õppisime spagaadi ära kahe päevaga. Suunasime kogu ressursi e-poele, Eesti turule ja turunduskulude kärpimise asemel hoopis tõstsime neid. Tulime ka oma klientidele vastu ja tegime ajaloo pikima sooduskampaania. Sügisel võisime rahul olla, et kõik senised otsused olid antud tingimustes tehtud nii õigesti kui võimalik," meenutab Rabi nüüd.

Tarneraskused ja uus katse

Siis aga järgnes neile uus väljakutse - olulised tarned olid hilinenud 4 kuni kuus kuud ning sisuliselt ei olnud neil sügisel enam midagi müüa. Tarneraskustes olid ka nende enda tarnijad ja koostööpartnerid üle maailma, kellel lisaks kõigele oli viirusest tingitud olukord mõnel pool oluliselt hullem kui Eestis.

„Olukorra päästsid head inimlikud suhted ning uute suhete loomine, millega hajutasime oma riske just tarne valdkonnas. Oleme enam kui rahul, et antud tingimustes õnnestus kauaoodatud uus mudel "Tribute 45" valmis saada ja lubatud ajaks inimestele kätte jagada," on Rabi uhke.