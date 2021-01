Suur aastakokkuvõte: kuidas muutis 2020. aasta kinnisvaraturgu? Kus toimus suurim muutus?

Domus Kinnisvara juhatuse liige Toomas Vaks lisas, et kasvas Harjumaa uute korterite osakaal kõikidest tehingutest. Tipphetkedel moodustasid uusarenduste korterid pea poole korterite tehingute mahust, mis on väga suur erinevus võrreldes tavapärase olukorraga, sest reeglina moodustas uute korterite maht 20-25 protsenti korterite tehingutest. Põhjusena võib tuua asjaolu, et peale koroonakevadet vähenes pankade hinnangu alusel laenukõlbulike klientide osakaal ning seda valdavalt järelturu korterite segmendis. Püsima jäi ostjate osakaal, kes olid huvitatud uusarenduste korteritest.

Katrin Aron tõi välja kinnisvaraportaalide statistika, mis näitab, et müügiobjektide pakkumine on oluliselt vähenenud ja nõudlus ületab kohati pakkumist. Kolmes Eesti suuremas kinnisvaraportaalis on kuulutuste arv langenud tänavu keskmiselt 11 protsenti, objektide ülevaloleku aeg kinnisvaraportaalides väheneb ning objektide keskmine hind on kõrgem kui eelmisel aastal.

Uus Maa kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habali sõnul tõi kevadine järsk ja äkiline aktiivsuse langus kaasa ootuse, et nüüd näeme ka ulatuslikku hinnalangust. Ehkki kõige pessimistlikumad prognoosid lubasid enam kui 20-protsendilist hinnalangust, siis need ootused ei täitunud. Langus on tabanud peamiselt 1960.-80. aastatel ehitatud tüüpkorterite turgu, kus me oleme näinud keskmiselt 5-protsendilist hinnalangust.

Ka Kinnisvara24 tegevjuht Katrin Aron kinnitas, et aasta alguses domineeris koroonast tingitud hirm ning tehingute aktiivus oli madal, kuid aasta lõpuks on kinnisvaraturg täielikult taastunud ning pigem iseloomustab seda heade pakkumiste nappus.

Üürikorterite hinnalangus toimus kõikides Tallinna linnaosades ja Harjumaa valdades. Kiirem langus toimus vanemat tüüpi kinnisvaraga, aeglasem uue ja eksklusiivsema kinnisvaraga. Kuna paljud lühiajaliseks üüriks pakutavad on 1- või 2-toalised, mis on lühiajaliseks majutuseks kõige atraktiivsemad, siis langesid kõige enam just seda liiki korterite üürihinnad. Kinnisvaraportaalide statistika kohaselt olid suuremad langused magalapiirkondades, kus üürikorterite pakkumishinnad langesid 1. poolaastal keskmiselt 15 protsenti. Vähem langesid pakkumishinnad Kesklinnas ja Kristiines. Domus Kinnisvara konsultantide hinnangul langesid tegelikud üürihinnad 20-30 protsenti.

Igor Habal selgitas, et turismitööstuse tagasilöök sai alguse ulatuslikest reisipiirangutest ning reisimisega kasvanud hirmudest. Kinnisvaraturul tähendab see hotellide sulgemisi, lühiajaliseks üüriks mõeldud äri peatumist ning pikaajalise üürituru tugevat pakkumist, mis on üürihindu langetanud keskeltläbi 10-20 protsendi võrra. Novembris polnud veel näha üüripakkumise vähenemist - võrreldes mullusega oli tänavu novembris üürikortereid pakkumisel umbes 70 protsenti enam.

Peep Sooman lisas, et kevadel kukkus täiesti ära majutuskorterite äri, mis pole siiani taastunud. Sellest tulenevalt on nt Tallinna üüripakkumiste arv eelmise talvega võrreldes 50 protsenti kõrgem ja paljud korteriomanikud otsivad kohalikke pikaajalisi üürnikke, et mingitki tulu saada.

CKE Kinnisvara juhatuse liige Silvar Sepp lausus, et 2020. aasta üllatas eelkõige üürnikke ning üürileandjaid. Meeldivama üllatuse said üürnikud, sest pakkumiste arv kasvas üle mitme aasta ning enamikes Tallinna piirkondades ületas pakkumus üle pika aja nõudluse. Lisaks langesid magalapiirkondades hinnad. Kui eelneval aastal sai näiteks keskpärase kolmetoalise Siili tänava korteri eest küsida 550 eurot ja tahtjaid oli rohkem kui üks, siis tänavu tuli üürileandjal teha oma nõudmistes korrektuure ning hinnaks kujunes 380 eurot.

Katrin Aron lisas, et kuna üürituru pakkumine ületab nõudlust, siis on üürnikel võimalik olla varasemast valivam. Senisest rohkem vaadatakse seda, et korteriga kaasnevad kulud oleks võimalikult madalad ning milline on korterit ümbritsev keskkond. Üürijatel on ka hinna tingimiseks rohkem ruumii kui eelmisel aastal. Aron rõhutas, et suurim, 10-20-protsendiline üürihinna langus toimus esimesel poolaastal ning pärast seda on jäänud hinnad samale tasemele püsima.

Muutunud vajadus ärikinnisvara järele

RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo tõi välja, et äripindade turul toimus muudatusi palju vähem ja väiksemas ulatuses kui 2020. aasta alguses viiruspuhangu ägenemise ja eriolukorra kehtestamise hetkel prognoositi. Vastupidiselt kardetule pole aset leidnud ulatuslikku üürihindade langust, tehinguaktiivsuse langust ja vakantsi märgatavat suurenemist ärihoonetes. Märgatavad muudatused puudutavad tavapäraseid üürilepingute sõlmimisel toimuvate vaidluste objekte: hinnad, tähtajad ja investeeringud. Kõigi kolme osas on üürileandjad täna varasemast vastutulelikumad.

Avalikes pakkumistes kajastuvaid äripindade üürihindu ei ole valdav osa üürileandjaid üldse muutnud või on üürihindu langetatud vähesel määral. Oluline muudatus üürihindade vallas seisneb selles, et üürileandjate valmidus üürilepingute sõlmisel läbirääkimiste käigus soodsamat üürihinda pakkuda ja lahendusi otsida on märgatavalt suurenenud, varasematel aastatel ei olnud hind tihti üldse läbi räägitav. Tegelikes tehinguhindades on muutused olnud seega suuremad kui kinnisvarakuulutustes näha.