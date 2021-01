Ajalooline tehing tulemas. Venelannast orb tõusis miljardäriks, kuid viimasel aastal on ta pidanud tegema raske otsuse

Kuid pärast tehingu ära jätmist panid ülejäänud pereliikmed ikkagi oma osalused müüki. Robert oli aastaid tagasi teinud lepingu, mille tõttu tekkis Margarital nüüd kohustus osta teistelt pereliikmetelt osalus välja - selle hinna järgi, mida näitasid ettevõtte väärtus ja kasumlikkus. Olid buumiaastad ning Margarita oli sunnitud kallilt ostma. Ta pidi müüma oma vara, et osta. Põllumajandusharu kasum hakkas kukkuma ning pereliikmed aina müüsid osalust. Margarita ning ettevõte pidid võtma laenu, et osalusi osta. Credit Suisse'ilt laenas ta üle miljardi dollari ning pantis oma enda aktsiaid.

Kui see tehing läbi läheb, peaks see kustutama suurema osa Margarita ja Louis Dreyfusi enda võlgadest. Ettevõte andis teada, et vähemalt 800 miljonit dollarit kasutatakse, et maksta tagasi 1,05 miljardi dollarilist võlga. Hinnatakse, et alles jääks üle miljardi dollari, et muid võlgu tasuda.