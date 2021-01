Arenguseire raport: madalad intressid suunavad inimesi otsima riskantsemaid investeerimisvõimalusi

„Võrreldes 10 aasta taguse majanduskriisiga on finantssektor olnud viiruskriisist suhteliselt vähe mõjutatud. Hoolimata pandeemiast tingitud ebakindlusest, soovis viiruskriisi esimese laine ajal laenude maksegraafikut muuta suhteliselt väike osa ettevõtteid ja eraisikuid ning ka eluasemelaenude turu hangumine kestis lühikest aega," ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. „Ettevõtete riskijulgus on vaikselt taastumas, edasi lükatud investeeringuid hakatakse taas ellu viima ning pankadel on julgust neid ka rahastada."