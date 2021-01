Hans Luik toob ettevõtte nõukogusse oma tütre: minu kõvaketas vajab lisamahtu

"Olen 60-aastane mees. Selles vanuses võib inimene hõlpsalt oma kompetentsust üle hinnata. Usun, et ajakirjandusliku sisu osas on mul veel üht-teist öelda ja ka mulle endale istub klaviatuur hästi kätte. Äriasjus aga...," alustab Luik.

Ekspress Meedia driftib tema sõnul menukalt digikurvis, kuid tal on tekkinud enda osas küsimus - kuidas nüüd edasi? Luik ütleb, et moodsas netimajanduses on iga firma sisuliselt üks suur arvutuskeskus.

"Minu kõvaketas vajab siin lisamahtu. Võin küll nägu teha, et saan aru andmete massianalüüsist ja reklaami programmeeritud sihitamisest, üht-teist on vast ka meelde jäänud, aga juhtimisotsuste juures olen taandunud pigem meile parimate juhtide valijaks ning nende julgustajaks. Koosolekuid aga jälgin suhteliselt passiivselt. See on muide omaette tähtis tegevus," ütleb Luik.

Ta on täheldanud, et iga firma on täpselt nii hea, kui hea on koosolekute kvaliteet. Kas koosolek on optimaalse pikkusega ja korralikult juhitud? Kas koosoleku alguses võetakse lauale eelmise koosoleku otsused? Kas koosoleku lõpus teeb ruumis viibiv kõrgeima palgaga isik kokkuvõtte ja jagab ülesanded?

"Mul on heameel, et Epp Luik on nõus mind Ekspress Meedia nõukogus aitama. Just nõukogus, mitte juhatuses. Juhatajana töötab mu tütar koos oma ema Anne Luigega meie kinnisvarafirmas Lind Living. Epp töötas aastaid Londonis USA digitaalse kirjastamise firma heaks, tegeledes Euroopa reklaamiklientide teenindamisega. Ühes Ameerika firmas, ma pean lisama, töötatakse väga keskendunult ja Epp on omandanud sellise teeme-ära-hoiaku. Meie ühise firma HHL Rühm OÜ kaudu on ta ka Ekspress Grupi aktsionär. Hiljuti omandasime juurde umbes miljon Ekspress Grupi aktsiat," ütleb Hans Luik.

Mis puudutab ajakirjanduse sisu, siis leiab Luik, et Ekspress Meedia jätkab üpris stabiilselt Eesti demokraatia teenindamist.

"Lugeja hoiab meid. Võibolla just stabiilsuse pärast - professor Tiit Hennoste on arutanud, et sel ajal, kui EPL/Delfi peatoimetajaks on olnud Urmo Soonvald, on Postimehes tulnud ja läinud kaheksa peatoimetajat. Siiski ei alahinda me vastasvõistkondasid ja võistlus lugeja nimel hoiab meid kõiki vormis," räägib ta.