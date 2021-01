Kas Võlglane pääseb või mitte? Blogijale algab murranguline aasta

"No, terekest siis ka, 2021. aasta! Loodetavasti saab meie suhe olema meeldiv ja edukas. Kõik, mis plaanitud saab tehtud ja lisaks loodan, et sul on mulle vahvaid üllatusi varuks, mille abil veelgi lähemale oma eesmärgile jõuaksin. Ilmselgelt saab see aasta olema igast mõttes murranguline. Aga hetkeseisuga on lihtsalt veel teadmata, kuhu suunas see kõik murduma hakkab. Kas saan oma seisud tõesti selliseks, kus sissetulekud hakkavad kohustusi ületama või saan hoopiski isikliku, vahetu kogemuse suhtluses inkassodega. Ega lõplikult ei saa ju välistada ka muid instantse - kohtunikke, kohtutäitureid...

Laias laastus on mu olukord hetkel selline, et tegelikult viiks mind olukorda, kus kohustused oleksid sissetulekutest väiksemad, umbes 15000-eurone ja ligikaudu 100-150 eurose kuumaksega refinantseering. Sellega saaksin ära kaetud kõik krediidikontod, järelmaksud ja kiirlaenud - kokku 6 laenuandja juures 9 lepingut, mille kogu kuumakse on praeguses seisus 527,95 EUR. Suurpankade jaoks oleks see loomulikult olematu suurusega rahasumma, aga kardan, et reaalsuses mulle sellist laenu ei anna keegi, sest mu pangakontode väljavõte oleks lihtsalt niivõrd kole. Selline see reaalsus hetkel on. Loomulikult, kui leidub keegi mu lugejate seas, kes oleks valmis mingitki koostöövõimalust pakkuma, siis olen avatud igasugustele läbirääkimistele," alustab mees oma postitust.