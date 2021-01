Uue ühendameti juht: neljarajalised maanteed viiks inimesed elama ka linnadest välja

Sellest nädalast alustas tööd 850 töötajaga transpordiamet ehk maantee-, lennu- ja veeteede ameti liitmisel tekkinud suurasutus.

„Me peame oma tegevusest rohkem rääkima, see on kindel. Olema nähtavamad, ennast mugavustsoonist üles raputama. Meie eelarve on 560 miljonit eurot, see on iga eestimaalasest maksumaksja peale jagades väga suur raha,” ütleb ametile juhiks valitud Kaido Padar.

Miks on sellist ühendametit ikkagi vaja? Esmapilgul ehk ei hoomagi, kui suurt valdkonda oma eri eesmärkide ja projektidega kolm senist ametit tegelikult katavad.

Padar nimetab eesmärkidena kriisi ajal 77%-ni tõusnud e-teeninduse osakaalu hoidmist ka kriisi möödudes 70% juures. „Niisamuti on vaja suurte hangete puhul olla ettenägelik tuleviku osas – kui hakkame tegema uusi neljarajaliste teede lõike, siis mõelda, kuhu võiks planeerida elektriautode laadimispunktid või vesinikutankla. Aga kui mõni ettevõte tahab droonidega kaupa vedama hakata, siis kas oleme valmis regulatsiooni muutma?”