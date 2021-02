Jurist: e-poest tellitud kauba võib tagastada 14 päeva jooksul ning kogu raha tagasi saada

Kui ostetud toode mingil põhjusel ei sobi, on kliendil õigus toode tagastada 14 päeva jooksul arvates päevast, mil ta kauba kätte sai. Müüja on kohustatud tagastama ostusumma 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Vaid õigustatud juhul, näiteks kui ostja venitab põhjendamatult kauba tagastamisega, võib ka müüja raha tagastamisega oodata seni, kuni kaup on teele pandud.

“Sidevahendi alla käivad nii internetist kui telefoni teel tellitud kaubad, väljastpool äriruume aga tähendab näiteks seda, et kaup ei soetatud mitte kaubanduskeskuse poest vaid selle keskuse fuajeest, kus ostjal ei ole võimalik tootega kohapeal tutvuda, näiteks telekomi müügimehe vahendusel sõlmitud leping. Antud õiguse eesmärk on anda ostjale võimalus lepingust taganeda näiteks juhul, kui tellitud kaup ei vastanud ootustele ning seejuures on oluline, et klient ei pea lepingust taganemist põhjendama ning müüjal on kohustus kaup tagasi võtta ja kogu tasutud summa koos saatekuluga kliendile tagastada,” sõnas Margna.