Eesti elanike pangahoiused kasvasid ka koroonakriisi ajal

"Esimene on see, et on selline ebakindlus. Inimesed on lähituleviku suhtes valitseva suure ebakindluse tõttu oma tarbimist vähendanud ja rohkem säästma hakanud. See on üldine enamikele kriisidele omane käitumine. Teine asi, mis on praegusele kriisile omane, et osade teenuste ja kaupade - kui mõtleme näiteks reisimise ja meelelahutuse peale - nende tarbimine on praegu keeruline või suisa võimatu. See jällegi tähendab seda, et inimestel jääb see osa rahast üle ja tüüpiliselt Eesti inimene säästab selle pangahoiusena, seetõttu hoiused kasvavad. Mediaanhoiuse summa - millest pooltel inimestel on rohkem ja pooltel vähem hoiuseid - on ligikaudu 1300 eurot. Mediaanhoius on üsna tempokalt kasvanud. Kui hoiuste kogumaht on viimastel kuudel kasvanud umbes 12-13 protsenti, siis mediaanhoius on kasvanud isegi mõnevõrra kiiremini," rääkis Raudsaar.