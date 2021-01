Bolt värbab ligi 1000 töötajat. Kust nad neid inimesi leida loodavad?

Bolt pöörab alanud aastal eriti palju tähelepanu tehnilistele ametikohtadele nagu arendajad, kuid vabu kohti on pea igas valdkonnas. Kust need inimesed reeglina tulevad?

„See sõltub vägagi konkreetsest ametikohast. Osadele ametikohtadele sobib ka kui kandidaadil on vastav haridus, õige suhtumine ning kasuks tuleb ka varasem kogemus iduettevõtetes. Ametitele, kus on vaja rohkem kogemust sobib paremini inimene, kes on juba valdkonnas kogenud ning tuleb tunnustatud ettevõttest. Kuna Eestis on selliste inimeste arv võrdlemisi piiratud, töötab Boltis ka palju välistalente, kes aitavad kohalikel spetsialistidel kogemust hankida," ütleb Rästas