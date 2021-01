Ekspert: seadusemuudatus toob üüriturule vaid vaidlusi juurde

Põhimõtteline muudatus üürituru reguleerimisel oleks naeruväärselt lihtne. Selleks tuleks vaid käsitleda teovõimelisi inimesi teovõimelistena. Teisisõnu, luua üüriturul lepinguvabadus: kehtib see, milles inimesed kokku lepivad. Kõige parem regulatsioon on lühike regulatsioon. See pole midagi revolutsioonilist, sest äripindade puhul saavad täiskasvanud inimesed kenasti kokku lepitud. Üürid remonti vajavad ruumid? Üürid pinna kuni selle mahamüümiseni või oled valmis vajadusel kiirelt välja kolima? See kajastub hinnas. Soovid tagatist, et üürisuhe oleks pikk ja stabiilne, nagu kodu puhul võiks eeldada? Kirjutame lepingusse. Ja kui ei sobi, on turul konkurents piisav teise pakkuja leidmiseks. Leping on vaba, kokku võib leppida kõiges, mis pole keelatud. Ei ole mõistlikku põhjust piirata täiskasvanud inimeste vabadust ja paindlikkust lepingu sõlmimisel.