Kauaoodatud uudis: Eestis avas uksed Xiaomi ametlik e-pood

Seni on Xiaomi tooted olnud saadaval vaid edasimüüjate ja partnerite kaudu, ent tänu vastavatud e-poele saavad kliendid veelgi kiirema teeninduse, tarne ning suurema valikuvõimaluse. “On selge, et uus ja mugavam viis Xiaomi seadmete hankimiseks on rõõmusõnumiks kõikidele praegustele klientidele, kuid on selge, et see aitab tee brändini leida ka neil, kes seni meie tootevalikuga tuttavad pole olnud,” sõnas Tšerva.