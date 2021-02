IKEA Eesti veebipoes on suur soodusmüük, mille raames paljud tooted alla hinnatud

Kasuliku poole pöördus detsembris mitu lugejat, kes mainisid, et osasid tooteid ei ole IKEAst osta, sest need ei ole laos saadaval. Sama on märkinud ka mitmed inimesed erinevates sotsiaalmeedia gruppides. Tegemist on IKEA tavalisemate toodetega, mis kuuluvad n.ö klientide lemmikute hulka, mitte erilisemate eksemplaridega.

IKEA Baltikumi kommunikatsioonijuht Renata Dantė vabandab ebamugavuste ees. "Olukorra on põhjustanud see, et osa tooteid pole ajutiselt saadaval. See on peamiselt tingitud viivitustest toodete laovarude täiendamises," rääkis ta Kasulikule detsembris.