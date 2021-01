Hiina võime kritiseerinud Alibaba asutaja Jack Ma on kaks kuud avalikkuse eest kadunud olnud

Hiina tuntuim ettevõtja Ma ei ole ilmunud avalikkuse ette alates oktoobri lõpus Shanghais toimunud foorumist, kus ta kritiseeris Hiina järelevalvesüsteemi, minnes nii võimudega kokkupõrke kursile. Sellele järgnes Alibabale kuuluva Ant Groupi aktsiate 37 miljardi dollarise esmapakkumise (IPO) peatamine, vahendab Reuters.

Ajaleht Financial Times kirjutas reedel, et kohtunikuna välja reklaamitud Mad ei olnud novembris Aafrika ettevõtjate telemängu „Africa’s Business Heroes” viimases saates.

Alibaba esindaja ütles eile Reutersile, et Ma ei ilmunud saatesse töögraafiku kattuvuste tõttu, ja keeldus edasistest kommentaaridest.

Kuigi uudised Ma avalikkuse eest kadumise kohta on tekitanud spekulatsioone Twitteris, mis on Hiinas blokeeritud, ei ole see olnud märkimisväärne teema Mandri-Hiina sotsiaalmeedias, kus delikaatseid teemasid tsenseeritakse.

Hiina järelevalveorganid on Ma ärid sihikule võtnud pärast tema oktoobrikuist kõnet. Alustatud on kartellidevastast juurdlust Alibaba kohta ning Antil on kästud ümber kujundada laenu- ja muud finantsärid.

„Ma arvan, et tal on kästud tagaplaanile hoida,” kommenteeris Pekingis asuva tehnoloogiaalase konsultatsioonifirma BDA China juht Duncan Clark Reutersile. „See on üsna ainulaadne olukord, seotud rohkem Anti suuruse ja finantsregulatsiooni tundlike küsimustega.”

Alibaba aktsia langes Hongkongi börsil eile 2,15%.