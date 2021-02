Puust ja punaseks! Mida pead teadma nüüd, kui Ühendkuningriigi üleminekuperiood sai läbi?

Selleks peab kauba müüja väljastama ostjale päritolukinnituse. Kui on teada, et tegemist on kaubaga, mis on Ühendkuningriigis toodetud või piisaval määral töödeldud, aga kauba müüja ei suuda veel anda päritolukinnitust, siis tuleb tollimaks küll tasuda, aga seda on võimalik kolme aasta jooksul tagasi taotleda, kui kaupmees esitab selle aja jooksul päritolukinnituse.