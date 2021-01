Tallinkit raputanud koroona-aasta: reisijaid 60% vähem, kaubavedu aitas pinnal püsida

„Arvestades seda, et erinevad piiride sulgemised ja reisipiirangud on olnud erinevate riikide vahel paigas juba eelmise aasta märtsikuust, leevenedes vaid paariks kuuks möödunud suvel, on meie ettevõte pandeemiatormi trotsinud nii hästi kui antud olukorras vähegi võimalik. Oleme andnud endast kõik, et kiirelt mõelda ja tegutseda, reageerida, muutuda, uuendada ja samal ajal eelkõige tagada kõigi klientide, töötajate ja partnerite ohutus, et saaksime edasi tegutseda nii 2021. aastal kui ka järgnevatel aastatel. Oleme andnud endast kõik ka selleks, et tagada meie investorite ja aktsionäride varade säilimine maksimaalses võimalikus ulatuses," ütles Nõgene.