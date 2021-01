Liit hoiatab. Raiemahu vähendamine 10 miljoni tihumeetrini viiks maapiirkondadest 12 000 töökohta

Analüüsi tellinud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on sektori panus tööhõivesse kõrgeim Kesk- ja Lõuna-Eestis. „Täna annab metsa- ja puidusektor otseselt või kaudselt tööd 15% Kesk- ja Lõuna-Eesti elanikest. Raiemahu vähendamisel 10 miljoni tihumeetrini aastas langeks vastav näitaja hinnanguliselt viiendiku võrra, mis tähendab tuhandeid töökohti," ütleb Välja. Ta märgib, et metsa- ja puidusektor on Eesti regionaalpoliitika üks tugisambaid ja olulisemaid ääremaastumise pidurdajaid, sest loob kõrgepalgalisi ning rahvusvahelise haardega töökohti väljaspool suuremaid tõmbekeskuseid. „Eesti väiksemate piirkondade tööturg on iseäranis sõltuv regioonis tegutsevate suurettevõtete käekäigust ja olulisemad tööandjad on sageli just metsa- ning puidusektori firmad," sõnab Välja.

Eesti maapiirkondade arengut veavad Välja hinnangul kõrget lisandväärtust loovad ettevõtted, mis meelitavad piirkonda kvalifitseeritud spetsialiste. Ta lisab, et kohalikud metsa- ja puidusektori ettevõtted on viimasel kolmel aastal teinud investeeringuid kokku enam kui miljardi euro väärtuses. Lisaks on sektor Eesti kõige automatiseeritum ning digitaliseeritum tööstusharu. „Tehnoloogilise võimekuse ja sellest tulenev lisandväärtuse kasv võimaldab sektoris rakendust leidnud inimestele maksta Eesti keskmisest kõrgemat palka. Raiemahu vähendamine 10 miljoni tihumeetrini muudaks oluliselt maapiirkondade tööhõivet- ja turgu. Metsa- ja puidusektoris töö kaotanud inimestel oleks väga keeruline leida võrdväärset alternatiivi, pidades silmas erialast eneseteostust ja karjäärivõimalusi," ütleb Välja. Ta selgitab, et Eesti väiksemates piirkondades on juba täna paljudes sektorites töö seiskunud ja inimestel pole isegi suure soovi korral alati võimalik kodu lähedal tööd leida. „Paraku on igapäevane sõitmine kodu ja suuremates tõmbekeskustes asuva töökoha vahel kurnav nii vaimule kui ka rahakotile ning lahenduseks on sageli maalt ära kolimine," sõnab Välja.