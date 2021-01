Swedbank soovitab osta leedukate Ignitise aktsiat

Ignitis Grupp on Baltikumi suurimaid energiaettevõtteid, mille lähiaja peamisteks fookusteks on piirkonna süsinikujalajälje vähendamine ning Leedu energiasõltumatuse suurendamine. Aastaks 2030 plaanib ettevõte neljakordistada oma roheenergia tootmisvõimsuse 4 gigavatini, lisaks plaanib ettevõte uuendada investeeringuid oma võrguettevõtetesse. Investeeringute tulemusena ootame , et Ignitis Grupp kasvatab kulumieelset ärikasumit EBITDA keskmiselt 9% võrra aastas kuni aastani 2030, jõudes selleks aastaks tasemeni 680 miljonit eurot.

Meie hinnangul on Ignitis Grupi eesmärkide saavutamiseks paika pandud plaan realistlik. Grupp tegutseb võrguteenustes monopolina ning ka 63% turuosa Leedu taastuvenergiatootmises lisavad kindlust, et grupil on võimekus investeeringuid realiseerida. Kuna ettevõtte klientide elektrinõudluse ja grupi pakutava elektritoodangu vahe on peaaegu 5 TWh ning kuna grupi bilanss on tugev, siis on Ignitisel võimalus osaleda ka kasvaval Poola taastuvenergia turul, osaledes keskmise suurusega taastuvenergia projektides.