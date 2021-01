Coffee People: väikeettevõtte edu peitub multitalentides

Maailma erilisemate kohvileidude tutvustamiseks on Coffee People siinsete kohviarmastajate jaoks loonud erilise veebikeskkonna. „Suur osa tarbijaid on oma ideaalse kohvi leidmise teekonnal – seda on näha meie püsitellimuse ehk subscription-keskkonnas , mis võimaldab kliendil proovida iga nädal, iga kuu või kasvõi kord kvartalis erinevaid kohvisid, ilma et ostukorvi summa muutuks. Püsitellijatele oleme saanud tutvustada näiteks Colombia rahvusvahelisel kohvikonkursil finalistide hulka saanud Colombia Agauas Claras kohvi , mille kilohind on ligi 85 eurot. Valisin selle meie sortimenti Colombia kohvivõistlusel, kus esimest korda said selle farmi liikmed tunda tunnustust raske töö eest,“ selgitab Alas. See kohv meenutab Alasi sõnul oma magususelt barbarissikommi, mida täiendavad aniisi happelisus ja musta tee täidlus. „Kindlasti on tegu valikuga tõelisele kohvigurmaanile, kes eelistab kohvi nautida pigem mustalt,“ täiendab Alas.