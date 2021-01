PERH kavatseb magusas kohas asuva Seewaldi kinnistu maha müüa

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et Seewaldi suvemõisa territooriumil on suurepärane ja väga suur mõisakompleks, aga see on juba 100 aastat vana. "Kunagi see tõesti oli üks suure Venemaa modernsemaid psühhiaatriakliinikuid, aga tänaseks päevaks tõesti amortiseerunud. Meie uus psühhiaatriakliinik on 22 000 ruutmeetrit, mis tähendab seda, et see on ikkagi väga võimas uus kliinikuhoone, ja sinna oleme arvestanud, et kui meil praegu on ligikaudu 200 voodikohta, siis uues tuleb ligikaudu 250 voodikohta," rääkis Peedu.